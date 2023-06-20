Pnömoni yani bilinen adıyla Zatürre çok rahatsızlık veren bir hastalık. Vatandaşlar ise sık sık araştırıyor. Peki, Pnömoni nedir, tedavisi nelerdir? Pnömoni aşısı, etkenleri, çeşitleri nedir? Zatürre nedir, tedavisi nasıl yapılır? Zatürre nedir, tedavisi var mıdır?

Zatürre olarak da bilinen pnömoni, vücutta akciğer dokusunun yıpranması ile ilgili bir hastalıktır. Vatandaşların ise merak ettiği şey Pnömoni nedir, tedavisi nelerdir? Pnömoni aşısı, etkenleri, çeşitleri nedir? Zatürre nedir, tedavisi nasıl yapılır? Zatürre nedir, tedavisi var mıdır? İşte detaylar…

PNÖMONİ NEDİR, TEDAVİSİ NELERDİR?

Zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusunun iltihaplanması durumudur ve genellikle bakteriler ve diğer mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıkar. Bazı pnömoni türleri doğrudan hasta kişiden sağlam kişilere bulaşma riski taşırken, çoğunlukla hastalık, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalındaki mikropların akciğerlere ulaşmasıyla meydana gelir. Bu mikroplar normalde hastalığa neden olmaz, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde pnömoniye yol açabilir. Bu nedenle, pnömoninin bulaşma faktöründen çok, kişinin bağışıklık sistemini zayıflatan risk faktörleri önemli bir rol oynar.

PNÖMONİ AŞISI, ETKENLERİ, ÇEŞİTLERİ NEDİR?

Zatürre (pnömoni) genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir: üşüme, titreme, yüksek ateş (39-40 °C'ye kadar), öksürük, kirli veya iltihaplı balgam çıkarma (yeşil, sarı, pas rengi), yan ağrısı. Ancak bazı pnömoni türleri daha sinsice başlar. İştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerle birkaç gün devam edebilir ve ardından kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu belirtilere sahip olan bir kişi derhal bir doktora başvurmalıdır. Pnömoni ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Erken teşhis edilmesi ve hızlı bir şekilde tedaviye başlanması ölüm riskini azaltır. Genellikle hastanın şikayetleri, fizik muayene ve akciğer röntgeni sonuçlarıyla pnömoni teşhisi konulabilir. Gerektiğinde kan ve balgam testleri de yapılabilir.

ZATÜRRE (PNÖMONİ) BULAŞICI MIDIR?

Pnömoni'ye yol açabilen grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları son derece bulaşıcıdır. Hapşırma ve öksürük yoluyla yayılabilirler, ayrıca ağız ve burun salgılarıyla bulaşmış bardaklar, mendiller, çatal-kaşık gibi eşyalar aracılığıyla da başka kişilere bulaşabilirler. Pnömoni, dünya genelinde ve ülkemizde en sık görülen ve en ölümcül hastalıklardan biridir. Özellikle bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve başka bir hastalığı olan kişilerde pnömoni daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Pnömoniye yakalanma riskini artıran çeşitli faktörler vardır. Bu risk faktörlerinden kaçınılması durumunda pnömoni önlenebilir.

ZATÜRRE NEDİR, TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Pnömoniden korunmak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Öncelikle pnömoni oluşumunu kolaylaştıran risk faktörlerinin düzeltilmesi önemlidir. Bunun için kronik hastalıkların uygun şekilde takip ve tedavi edilmesi, stresten kaçınılması, dengeli beslenme ve hijyenik yaşam koşullarının sağlanması, alkol, tütün ve ilaç bağımlılığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçmasına yol açan aspirasyon risk faktörleri azaltılmalıdır.

Pnömoniye neden olan veya riskini artıran grip salgınları döneminde, kalabalık ortamlarda teması azaltmak, maske kullanmak ve özellikle yüksek riskli gruplardaki kişilerin grip aşısı olmalarını sağlamak önemlidir.

Grip virüsü, hem pnömoniye doğrudan neden olabilir hem de diğer mikroorganizmalarla birlikte pnömoni oluşumunu kolaylaştırabilir. Özellikle ağır seyreden ve ölümcül vakalarda genellikle pnömoni ile birlikte gribe rastlanır. Bu nedenle, pnömoni ve pnömoniye bağlı ölümlerin önlenmesi için grip salgınlarının da önlenmesi gereklidir.

Gripten korunmak için aşılar geliştirilmiştir. Bu aşılar, bir yıl boyunca koruma sağlar. Grip aşıları her yıl eylül, ekim veya en geç kasım aylarında tek doz olarak uygulanmalıdır. Grip aşıları, yüksek risk altında olan ve grip durumunda ciddi seyir gösterebilecek kişilere yapılmalıdır.

ZATÜRRE NEDİR, TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Çoğu pnömoni vakası evde tedavi edilebilir. Ancak şiddetli vakalar, yaşlı hastalar, oksijen tedavisi veya yoğun bakım gerektiren durumlar hastanede tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre değişir. Erken teşhis edilen ve evde tedavi edilebilen vakalarda sonuçlar genellikle olumlu olur. Ancak teşhis ve tedavi gecikmiş, ciddi pnömoni vakalarında ölüm riski yüksektir.

Pnömokok aşısı kimlere önerilir?

- Bağışıklık sistemi normal olan ancak kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, siroz, beyin-omurilik sıvı kaçağı gibi kronik hastalıkları bulunanlar,

- Bağışıklık sistemi zayıf olan ve pnömokok hastalığı riski artmış olan kişiler, dalakları alınmış olanlar, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı olanlar ve organ nakli yapılmış olanlar,

- AIDS taşıyan yetişkinler,

- 65 yaş ve üzerinde olanlar.

Grip ve pnömokok aşıları, yüksek ateşli bir hastalık sırasında yapılmamalıdır. Grip aşısı, yumurta alerjisi olan kişilere uygulanmamalıdır. Her iki aşı da genellikle güvenlidir. Aşının yapıldığı bölgede hafif ağrı ve kızarıklık olabilir. Geçici olarak ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi bazı yan etkiler görülebilir, ancak bunlar genellikle hafiftir ve kısa sürede geçer.