Binlerce polis adayı PMYO mülakat sonuçlarını bekliyor. Zaman ilerledikçe heyecan katsayısıda artıyor. Adaylar ve yakınları PMYO sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki,PMYO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sınav sonuçları açıklandı mı? PMYO sınavı ne zaman oldu? PMYO kaç kişi alacak? PMYO kaç puan istiyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca kişi tarafından PMYO sınav sonuçların araştırılıyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlar 10 Ocak salı günü tamamlandı. Sınava katılan adaylar ve yakınları PMYO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sınav sonuçları açıklandı mı? PMYO sınavı ne zaman oldu? PMYO kaç kişi alacak? PMYO kaç puan istiyor? Sorularının yakıtını araştırıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANI MI?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu yılda gözler ocak ayına çevrildi.PMYO sınav sonuçlarının ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniliyor. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adayların erişimine açılacak.

PMYO KAÇ PUAN İSTİYOR?

Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar, polislik KPSS taban puanlarını araştırmaya başladı. Polislik KPSS başvurusunda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.

2023 PMYO KAÇ KİŞİ ALACAK?

Polis Meslek Yüksek Okullarına 2023 yılında 2 bin 500 polis alımı yapılacağı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı kaynaklarından alınan son dakika bilgilerine göre alım için sayının 2 bin 500 olduğu öğrenildi.

PMYO SINAVI YAPILDI MI?

PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı tamamlandı. Konuyla ilgili olarak Polis Akademisinden açıklama geldi. Polis Akademisinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 10.01.2023 Salı günü PMYO mezunları için saat: 09.30'da, POMEM mezunları için saat: 11.00'de yapılacaktır.

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır." ifadelerine yer verildi.