PMYO nedir? PMYO nerelerde var, yaş sınırı nedir?

Türk Emniyet Teşkilatı'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), yeni adaylarını bekliyor. PMYO'nun kapıları, polis memuru olmak isteyen gençlere açılıyor. Peki PMYO nedir? PMYO'nun amacı nedir? PMYO başvuru şartları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

Türk Emniyet Teşkilatı'nın önemli adımlarından biri olan Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ), yeni polis memurlarını yetiştirmeye hazırlanıyor. Başvuru yapacak adaylar için belirlenen şartlar, hem fiziksel hem de akademik anlamda adaylardan en iyisini bekliyor. Peki, PMYO nedir? PMYO'nun amacı nedir? PMYO başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

PMYO NEDİR?

PMYO, Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur. Adaylara, polislik mesleğine yönelik gerekli bilgi, beceri ve yetenekler kazandırılarak, güvenli bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlar.

PMYO'NUN AMAÇLARI NELERDİR?

PMYO'nun temel amacı, adayları donanımlı birer polis olarak yetiştirerek toplumun huzur ve güvenliğine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, adaylara hukukun temel ilkeleri, iletişim becerileri, öz savunma teknikleri gibi konularda eğitim verilir. Aynı zamanda, adayların insan haklarına saygılı, etik değerlere sahip, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak.

En az lise mezunu olmak.

2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 250,00 taban puanını almış olmak. Polis Teşkilatı Personeli Şehit veya Malul olan çocukları için bu taban puanı 200,00 olarak belirlenmiştir.

Başvuru yılının 31 Aralık tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olmak ve 26 yaşından büyük olmamak.

Fiziksel Şartlar ve Sağlık Koşulları:

Adayların aşağıdaki fiziksel ve sağlık koşullarına uygun olmaları gerekmektedir:

Kadın adaylar için minimum boy: 162 cm, erkek adaylar için minimum boy: 167 cm.

Vücut kitle indeksi: 18 ile 27 arasında olmalı.

Sağlık durumu, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olmalı.

Diğer Şartlar:

Adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

Adaylar ve eşleri uygun olmayan faaliyetlerde bulunmamış olmalı.

Adaylar belirli suçlara ilişkin adli veya idari soruşturma veya yaptırım altında olmamalı.

Adaylar siyasi parti veya onun alt birimlerine üye olmamalı.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmalı.

Kamu haklarından mahrum olmamalı.

Sağlıkla ilgili nedenler dışında polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmalı.

Güvenlik ve Yasal Koşullar:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalı.

Silah taşıma veya silahlı görev yapma konusunda yasal engel olmamalı.

Polis Meslek Yüksekokulu başvuru süreci, yukarıda belirtilen şartları dikkatlice inceleyen ve gereklilikleri yerine getiren adaylar için detaylı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir.

Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de

PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuracak adaylarda aranan şartlar

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.