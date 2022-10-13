Polis Meslek Yüksekokulu - PMYO mülakat sonuçları, mülakata katılan adaylar tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sık sık PMYO mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklinde birçok kez araştırılıyor. Peki, PMYO mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat - sözlü sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor?

Mülakata katılan adaylar tarafından merak edilen PMYO mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor ve PMYO mülakat - sözlü sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor? Sorusunu gün içerisinde araştırıyorlar. PMYO mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, PMYO mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat - sözlü sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor?

PMYO MÜLAKAT (SÖZLÜ SINAV) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklandığında, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak.