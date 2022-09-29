Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanan PMYO mülakatlarına birçok kişi girdi. Uygulanan PMYO mülakatları ardından mülakata giren adayların gözü mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor 2022?? PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Pmyo mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'ne girmek isteyen adaylar PMYO mülakatlarına girdi. Mülakatların sona ermesiyle adaylar PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etti. Peki PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor 2022?2022?PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene Kasım ayının ilk haftası açıklanmıştı bu nedenle bu sene de tahmini olarak aynı zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor. Haberler.com ile PMYO mülakat sonuçları ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat sonuçları www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacak.