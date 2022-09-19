Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanan PMYO mülakatlarına birçok kişi girdi. Uygulanan PMYO mülakatları ardından mülakata giren adayların gözü mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Polis Akademisi'ne girmek isteyen adaylar PMYO mülakatlarına girdi. Mülakatların sona ermesiyle adaylar PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etti. Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene Kasım ayının ilk haftası açıklanmıştı bu nedenle bu sene de tahmini olarak aynı zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor. PMYO mülakat sonuçları www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacak.