Polis Meslek Yüksekokulları mülakatlarının ardından birçok aday heyecanla PMYO 2022 mülakat sonuçlarını bekliyordu. Mülakat sonuçlarını bekleyen adayların internet üzerinde araştırdığı konular arasında PMYO 2022 mülakat sonuçları açıklandı mı? Ve PMYO 2022 mülakat sonuçları! Konuları da yer alıyor. Peki, PMYO 2022 mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu, mülakata katılım sağlayan adayların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçları için bekleyiş hala devam ediyor. 2500 aday öğrenci alımı için PMYO sözlü sınav ve fiziki parkur sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 mülakat sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 mülakat sonuçları!

PMYO 2022 MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mülakata katılan öğrenciler beklemekte olduğu Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bu nedenle heyecanlı bekleyiş hala devam ediyor. 2500 aday öğrenci alımı için PMYO sözlü sınav ve fiziki parkur sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası www.pa.edu.tr ekranından erişime açılacak.