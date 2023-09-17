Güneş sistemimizde var olan 8 gezegen var. Bu 8 gezegen ise Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Plüton'un gezegen olup olmadığı yıllardır herkesin merak konusu halindedir. Peki, Plüton neden gezegen değil? Plüton gezegen mi? Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı?

Plüton'un gezegen olup olmadığı tartışma yıllardır sürüyordu. Halen Plüton'un gezegen olmadığını kabul görmeyen bir kesim de vardır. Herkesin merakla araştırdığı soru ise Plüton neden gezegen değil? Sorusu oluyor. Plüton gezegen mi? Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı?

PLÜTON NEDEN GEZEGEN DEĞİL?

Güneş sisteminde 9. Gezegen olarak yer alan Plüton, 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegenlikten çıkarılmıştır. Plüton'un gezegenlikten çıkarılma sebebi ise Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerin sahip olduğu niteliklere sahip olmamasıdır. Plüton, cüce gezegen olarak nitelendiriliyor. Plüton, 2006 yılına kadar gezegen olarak nitelendirilirken 2006 yılından sonra Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegenlikten çıkarıldı. Plüton adını Roma tanrısı olarak bilinen Pluto'dan almıştır. Plüton, Kuiper kuşağından gelmekte.

PLÜTON GEZEGENİ NEDİR?

Kuiper Kuşağı'nda bulunan bir cüce gezegendir. Güneş Sistemi'nde bilinen en büyük cüce gezegen ve Neptün ötesi cisim ve doğrudan Güneş etrafında dolanan en büyük on altıncı cisimdir. 2006 yılına dek gezegen olarak sınıflandırılmaktaydı. Plüton, bünyesinde birçok cisim barındıran Kuiper Kuşağı'nın en belirgin üyelerinden biridir. Plüton, diğer Kuiper Kuşağı üyelerine benzer biçimde taş ve buzdan oluşmaktadır ancak bu kuşaktaki cüce gezegenlere nispeten oldukça küçüktür. Kütle ve hacim olarak Ay'ın yaklaşık olarak beşte biri kadardır. Plüton, eksenindeki dış merkezli eğim sayesinde yörüngesinin yaklaşık olarak 1/6'lık bir kısmında Güneş'e Neptün'den daha yakındır. Plüton, 1930'da keşfedildiğinden 2006 yılına kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 1970'li yıllardan sonra Güneş Sistemi'nin dışında bir cüce gezegen olan 2060 Chiron saptanana kadar küçük bir gezegen olarak düşünülen Plüton'un gezegenlik durumu tartışılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında Güneş Sistemi'nin dışında Plüton'a benzeyen birçok nesne gözlemlenip 2005'te buna, o sırada Plüton'dan yaklaşık %27 daha büyük olarak değerlendirilen Eris de eklenmiştir.