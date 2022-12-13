Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Platform Turizm halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise PLTUR halka arz hangi bankalar? PLTUR halka arz ne zaman? PLTUR hisse ne zaman borsada işlem görecek? PLTUR halka arz fiyatı ne kadar? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

PLTUR hisse ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Platform Turizm halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar PLTUR halka arz hangi bankalar? PLTUR halka arz ne zaman? PLTUR hisse ne zaman borsada işlem görecek? PLTUR halka arz fiyatı ne kadar? sorularını merak ediyor. İşte Platform Turizm halka arz tarihi

PLTUR NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz edilen Şirket payları 14/12/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

PLATFORM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Platform Turizm'in halka arz tarihi 8-9 Aralık olarak duyuruldu.

PLATFORM TURİZM HİSSE FİYATI NE?

Platform Turizm 9,10 TL'den halka arz olacak.

PLTUR HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

Borsa İstanbul'da işlem yetkisine sahip olan tüm bankalar aracılığıyla Platform Turizm satın alınılabilir.

PLATFORM TURİZM HALKA HİSSE KODU NE?

Platform Turizm'in hisse kodu #PLTUR olarak açıklandı.

PLATFORM TURİZM KAÇ LOT VERİYOR?

Platform Turizm şirketi 49,500,000 Lot veriyor.

PLATFORM TURİZM ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.

PLATFORM TURİZM HAKKINDA

Şirketin halka arzı ile ilgili görüşlerini paylaşan Platform Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Albayrak, "Grup bünyemizde halka arz edilen üçüncü şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Halka arzda yatırımcılardan gelecek olan taleplerin verdiği güç ve motivasyon ile günden güne büyüyen bir şirket olmaya devam edeceğiz" dedi. Halka arza ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Halka arz öncesinde ödenmiş sermayesi 220 milyon TL olan şirket payları hisse başına 9,10 TL'den halka arz edilecek. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek. Halka arz, borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı ise 49.500.000 adet olup, 24.750.000 adet pay ortak satışı, 24.750.000 adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecektir. Platform Turizm'in halka arz kodu #PLTUR olurken Şirket'in paylarının işlem göreceği pazar BİST Yıldız Pazar olacaktır" bilgilerine yer verildi. 2012 yılında Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılında da Trabzon Liman İşletmeciliği ile daha evvelden 2 grup şirketi halka arz edilen Albayrak Grubu, Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

Şirketin halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile başladı. Halka arz öncesinde ödenmiş sermayesi 220 milyon lira olan şirketin payları, hisse başına 9,10 TL'den halka arz edilecek. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım aracılığıyla ve borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı 49 milyon 500 bin adet olacak ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı, 24 milyon 750 milyon adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecek. Platform Turizm'in halka arz kodu #PLTUR, şirketin paylarının işlem göreceği pazar ise BİST Yıldız Pazar olarak belirlendi. Sanayi, liman işletmeciliği, medya, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Albayrak Grubu, 2012 yılındaki Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılındaki Trabzon Liman İşletmeciliği'nin ardından Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

Şirketin halka arzı ile ilgili olarak AA muhabirine açıklama yapan Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, Platform Turizm'in 2002 yılında personel taşımacılığı ve araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek üzere Albayrak Grup tarafından kurulmuş bir şirket olduğunu kaydetti. Albayrak Turizm'in 1980 yılında başlamış olduğu personel taşımacılığı ve araç kiralama faaliyetinin 2002 yılına kadar devam ettiğini, bu tarihten sonra bu işleri Platform Turizm'in yapmaya başladığını belirten Bayraktar, "2006 yılında iş gücü temini faaliyetine başlamıştır. 2007 yılında iş makinesi kiralama ve gezi organizasyonu işlerini bünyesine katmıştır. 2011 yılında Havabüs markasıyla, havaalanıyla şehir içi arasında yolcu taşımacılığı faaliyetine başlamıştır. Yine aynı yıl seyahat acenteleri işletmesine başlamıştır. 2012 yılında Pakistan şubesini kurarak Pakistan'da yolcu taşımacılığı faaliyetine başlamıştır. 2014 yılında da yine Pakistan'da metrobüs işletmeci faaliyetine başlamıştır. Faaliyetleri bugüne kadar devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2022 yılında gündemine halka arzı alan Platform Turizm'in SPK'ya başvurusunu yaparak onayını da aldığını hatırlatarak, "8-9 Aralık tarihlerinde borsada satış üzerinden halka arzı gerçekleştiriyoruz." dedi. Bayraktar, Albayrak Holding'in 70'nci yılını kutladığına dikkati çekerek, şirketin kurumsallaşmaya ciddi manada önem verdiğini dile getirdi. Şirketin kurumsallaşma ile birlikte organizasyon güçlenmesi, başarı ve sürekliliğinin kurucu ortak grubuna bağlı olmadan gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu manada kurumsallaşmayı daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Halka arz bizim için aynı zamanda bir finansman kaynağı oluşturacak. Şirketimiz yatırımların bir kısmını dış finansmanla gerçekleştirmektedir. Halka arzla birlikte alternatiflerine oranla daha düşük maliyetli ve geri ödemesi olmayan bir finansman kaynağına kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansman ile hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, "Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan'da, Gine'de ve Somali'de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Albayrak Grubu'nun yerli ve milli duruşu olan bir grup olduğuna vurgu yapan Mikail Talha Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz bu topraklarda kazandığımızı, bu toprakların insanlarıyla beraber güç birliği yaparak yine bu topraklarda değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla halkımızdan talep bekliyoruz. Biz halka arzın bireysel olarak, halk üzerinden gelmesini bekliyoruz. Ve inşallah halkımızın teveccühüyle birlikte daha fazla bu topraklara hizmet etme şansı bulacağız.

Şirketin sahibi olduğu araç filosu son dönemde döviz kurlarında olan yükselmeden, enflasyonun yüksek seyretmesinde ve araç fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi manada değerlenmesine rağmen bilançosunda kayıtlı değer üzerinden takip edilmektedir. Bu demektir ki ileride kiradan çıkacak araçlarımızı sattığımız zaman şirketin çok yüksek bir karlılık ve nakit alım potansiyeli var."

Bayraktar, salgın sonrasında hem araç kiralamaya hem de personel taşımaya ciddi bir talep artışı olduğuna vurgu yaptı. Kovid-19'dan sonra tüketicilerin sağlık açısından birbirleriyle temas etmeme güdüsüyle olabildiğince toplu taşımadan uzaklaşma gereğini duyduklarını belirten Bayraktar, bu dönemde bireysel araç satın alma ve şirketlerin de iş kayıpları yaşamamaları için personellerini servisle taşıma ihtiyacı doğduğunu anlattı. Şirketin faaliyetlerinde her ikisi de olduğu için bu açıdan bir potansiyelleri olduğunu kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca her ne kadar bizim iki faaliyetimiz birbiriyle ilişkili gözükse de birbiriyle ilişkili değildir. Örneğin, personel taşımacılığında oluşacak bir krize karşı bizim araç filo faaliyetimiz tampon görevi görebileceği gibi bunun tam tersi durumda olabilecektir. En önemli, güçlü yanımızda şu; şirket, müşterileriyle uzun döneme dayanan ilişkiden dolayı gelir kaybına uğramamaktadır. Bunun yanında yeni müşteriler katarak reel büyümesini gerçekleştirmektedir. Şirketin devamlılığının ve sürekliliğinin olması kurumsal bir şirket olduğunu göstermektedir. Yine aktifimize kayıtlı 120 milyon değerinde yatırım amaçlı gayrimenkulümüz bulunuyor ve enflasyonist ortamda bu gayrimenkuller değerlenmiştir. Bunlar likit varlıktır. Bizim kiraladığımız araçlar enflasyona karşı korumalı bir emtiadır. Gerektiği zaman bunları çok kolayca nakite çevirip faaliyetlerimizi devam ettirme şansımız vardır. Bu açıdan da bir teminat mekanizmasıdır."