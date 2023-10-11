PlayStation 5 konsolları ve PlayStation 4 konsollarında oyunların çökmesiyle ilgili zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar 11Ekim akşamı uygulamalarını kullanırken Playstation çöktü mü? Playstation Network sorun mu var gibi soruların yanıtını merak etti. Peki, Playstation çöktü mü? Playstation Network sorun mu var?

Playstation çöktü mü? Playstation Network sorun mu var?

Playstation çöktü mü? Playstation Network sorun mu var gibi sorular 11 Ekim Çarşamba akşamı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Playstation çöktü mü? Playstation Network sorun mu var?

PLAYSTATİON ÇÖKTÜ MÜ?

11 Ekim Playstation hata bildirimleri:

Downdedector

Diskli oyun sorunlarını giderme

Diskli oyununuz sürekli çöküyor veya donuyorsa aşağıdakileri deneyin.

1. Diski temiz ve yumuşak bir bezle silin.

1. Etkilenen oyunun, son sürüme güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Oyunun üzerine gelin, Options düğmesine basın ve Güncellemeleri Kontrol Et öğesini seçin.

1. Sistem yazılımınızın en yeni sürümde olduğundan emin olun.

1. Oyun kaydının bozulup bozulmadığını kontrol etmek için mevcut oyun kaydı olmadan oyunu en baştan oynamaya başlayın.

1. Oyunu konsolunuzdan silin ve diskten yeniden yükleyin.

1. Başka bir oyun diski kullanmayı deneyin. Tek bir diskte sorun çıkıyorsa lütfen satıcıyla iletişime geçerek değişim isteyin. Birden fazla diskte sorun çıkıyorsa daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzu ziyaret edin.

PlayStation Onarımları

Dijital oyun sorunlarını giderme

PlayStation™Store'dan satın alıp indirdiğiniz oyun sürekli çöküyor veya donuyorsa aşağıdakileri deneyin.

PlayStation Store'dan indirilen oyunlarla ilgili sorunları giderme

1. Oyunun tamamen indirilip yüklendiğinden emin olun. Kontrol etmek istediğiniz oyunun üzerine gelin, Options düğmesine basın ve Bilgi > İndirme Durumu öğesini seçin.

1. Oyunun son sürüme güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Kontrol etmek istediğiniz oyunun üzerine gelin, Options düğmesine basın, ardından Güncellemeleri Kontrol Et öğesini seçin.

1. Sistem yazılımınızın en yeni sürümde olduğundan emin olun.

1. Oyun kaydının bozulup bozulmadığını kontrol etmek için mevcut oyun kaydı yerine oyunu en baştan oynamaya başlayın.

1. Oyunu konsolunuzdan silin. Oyunu indirip yeniden yükleyin.

1. Oyununuzu yedekleyin ve konsolunuzu sıfırlayın. Konsolunuz sıfırlandığında konsolun depolama alanındaki kayıtlı tüm veriler silinir.

PS5 konsollarında Sistem > Sistem Yazılımı > Sıfırlama Seçenekleri > Konsolunuzu Sıfırlayın öğesini seçin.

PS4 konsollarında Ayarlar > Sıfırlama > PS4 Sistemini Sıfırla öğesini seçin.

1. Aynı sorunları yaşamaya devam ediyor ve bu sorunlar birden fazla oyunu etkiliyorsa konsolunuzla ilgili bir sorun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kılavuzu ziyaret edin.

PlayStation Onarımları

Çevrimiçi oyun sırasında oyun çöküyor veya donuyor

Diğer çevrimiçi oyunları ve hizmetleri deneyin. Bu sorun birden fazla oyunu etkiliyorsa bağlantı sorunlarını gidermeyle ilgili aşağıdaki kılavuzu ziyaret edin.

PlayStation Onarımları

Bu sorun yalnızca bir sorunu etkiliyorsa oyunla ilgili bir sorun olup olmadığını öğrenmek için lütfen oyun yayıncısıyla iletişime geçin. Oyunun yayıncısı Sony Interactive Entertainment ise lütfen PlayStation Destek ekibiyle iletişime geçin.

PlayStation Destek ekibiyle iletişime geçmeniz mi gerekiyor?

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız bu sayfanın altındaki bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçin. Lütfen şunları sağlayın:

• Yaşanan sorunun ayrıntılı açıklaması ve soruna yol açan adımlar.

• Mümkünse sorunla ilişkili bir ekran görüntüsü veya video.