Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı?

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PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKTI?

PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen bir video oyunu konsolu olarak 2019 yılında duyuruldu ve 2020'nin sonlarında piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülme tarihi 2020'nin sonları olarak planlanmıştır. Sistem, Ray Tracing ve 4K destekli AMD GPU içermekte, ayrıca 3D Ses için yeni bir donanım sunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde PlayStation 5, yüksek performans ve çeşitli oyun deneyimleri sunarak oyunseverlere geniş bir yelpaze sunmaktadır. PlayStation 5'in çıkış tarihi 2020'nin sonlarına denk gelmektedir.