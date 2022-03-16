Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını seslendirenler kimdir, kaç yaş üstü?
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Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan biri de Playmobil Filmi oluyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını seslendirenler kimdir? Orijinal adıyla Playmobil: Movie olan yapım hakkında detayları sizler için derledik.
Playmobil Filmi konusu nedir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor. Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını seslendirenler kimdir?
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Playmobil Filmi
- 22:00 Playmobil Filmi
- 23:45 Kaderimin Oyunu
Lino DiSalvo'nun yönettiği film, Playmobil evreninde kaybolan küçük kardeşi Charlie'yi aramaya koyulan Marla'nın macerasını anlatıyor. Animasyon türündeki filmin senaryosunu Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo kaleme aldı. Film, 7yaş ve üzeri için uygundur.
Küçük kardeşi Charlie beklenmedik bir şekilde PLAYMOBIL®' in büyülü, çizgi film evreninde kaybolduğunda, buna hazırlıksız yakalanan Marla onu eve getirmek için hayatının macerasına atılır. Çarpıcı yeni diyarlara doğru fantastik bir yolculuğa çıkarken, Marla pek de kahramana benzemeyen yeni arkadaşlarıyla yola çıkar. Çok düzgün konuşan gıda kamyonu şoförü Del, şık ve karizmatik gizli ajan Rex Dasher, samimi fakat uyumsuz bir robot, abartılı bir peri vaftiz annesi ve daha birçokları! Hareketli maceraları sayesinde Marla ve Charlie, hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın, kendilerine inandıklarında her şeyi başarabileceklerini fark ediyorlar!
- Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo
- Anya Taylor-Joy - Marla Brenner
- Gabriel Bateman - Charlie Brenner
- Ryan S. Hill - 6 yaşındaki Charlie
- Jim Gaffigan - Del
- Daniel Radcliffe - Rex Dasher
- Adam Lambert - Emperor Maximus
- Kenan Thompson