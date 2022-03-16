Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını seslendirenler kimdir, kaç yaş üstü?

Playmobil Filmi konusu nedir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor. Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını seslendirenler kimdir?

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PLAYMOBIL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lino DiSalvo'nun yönettiği film, Playmobil evreninde kaybolan küçük kardeşi Charlie'yi aramaya koyulan Marla'nın macerasını anlatıyor. Animasyon türündeki filmin senaryosunu Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo kaleme aldı. Film, 7yaş ve üzeri için uygundur.

Küçük kardeşi Charlie beklenmedik bir şekilde PLAYMOBIL®' in büyülü, çizgi film evreninde kaybolduğunda, buna hazırlıksız yakalanan Marla onu eve getirmek için hayatının macerasına atılır. Çarpıcı yeni diyarlara doğru fantastik bir yolculuğa çıkarken, Marla pek de kahramana benzemeyen yeni arkadaşlarıyla yola çıkar. Çok düzgün konuşan gıda kamyonu şoförü Del, şık ve karizmatik gizli ajan Rex Dasher, samimi fakat uyumsuz bir robot, abartılı bir peri vaftiz annesi ve daha birçokları! Hareketli maceraları sayesinde Marla ve Charlie, hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın, kendilerine inandıklarında her şeyi başarabileceklerini fark ediyorlar!

PLAYMOBİL FİLMİ ORİJİNAL SESLENDİRMENLERİ

Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo

Anya Taylor-Joy - Marla Brenner

Gabriel Bateman - Charlie Brenner

Ryan S. Hill - 6 yaşındaki Charlie

Jim Gaffigan - Del

Daniel Radcliffe - Rex Dasher

Adam Lambert - Emperor Maximus

Kenan Thompson

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