Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır?

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonunun belirlenmesi için play-off sisteminin getirilmesini istedi. Bunun üzerine arama motorlarında Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır? soruları aratıldı.