Üye Girişi
Haberi Paylaş

Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır?

Gündem Haberleri

Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır?

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonunun belirlenmesi için play-off sisteminin getirilmesini istedi. Bunun üzerine arama motorlarında Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır? soruları aratıldı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Hatay spor ve Gaziantep FK, ligden çekilirken son Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı bir öneri geldi. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır? soruları yer aldı.

PLAY- OFF SİSTEMİ NEDİR?

Play-off, play off ya da playoff; çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Play off Maçları Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title