Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında şampiyonunun belirlenmesi için play-off sisteminin getirilmesini istedi. Bunun üzerine arama motorlarında Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır? soruları aratıldı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Hatay spor ve Gaziantep FK, ligden çekilirken son Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı bir öneri geldi. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Play- off sistemi nedir? Play- off sistemi ne? Play- off sistemi nasıl uygulanır? soruları yer aldı.

PLAY- OFF SİSTEMİ NEDİR?

Play-off, play off ya da playoff; çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir.