Bülbüloğlu ne zaman borsada işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? BVSAN halka arz hangi bankalar? Bülbüloğlu halka arz ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu ne zaman borsada işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? BVSAN halka arz hangi bankalar? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...