Bülbüloğlu ne zaman borsada işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? BVSAN halka arz hangi bankalar? Bülbüloğlu halka arz ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bülbüloğlu halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Bülbüloğlu ne zaman borsada işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? BVSAN halka arz hangi bankalar? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Bülbüloğluhalka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Bülbüloğlu halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Bülbüloğlu ne zaman borsada işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz fiyatı ne kadar? BVSAN halka arz hangi bankalar? Bülbüloğlu halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Bülbüloğluhalka arz tarihi
Bülbüloğlu'nun halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Bülbüloğlu halka arz satın almak isteyenler Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştirebilir.
Bülbüloğlu halka arz talep toplama tarihinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi ise henüz belirlenmedi.
Bülbüloğlu 31,00 TL'den halka arz olacak.
Bülbüloğlu'nun hisse kodu #BVSAN olarak açıklandı.
Bülbüloğlu şirketi 11,500,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda oransal dağıtım yapacak.