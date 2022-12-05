Platform Turizm halka arz ne zaman? Platform Turizm halka arz fiyatı ne kadar? Platform Turizm halka arz kodu ne? Platform Turizm kaç lot veriyor?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Platform Turizm halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Platform Turizm halka arz ne zaman? Platform Turizm halka arz fiyatı ne kadar? Platform Turizm halka arz kodu ne? Platform Turizm kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...