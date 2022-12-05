Platform Turizm halka arz ne zaman? Platform Turizm halka arz fiyatı ne kadar? Platform Turizm halka arz kodu ne? Platform Turizm kaç lot veriyor?
Gündem Haberleri
Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Platform Turizm halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Platform Turizm halka arz ne zaman? Platform Turizm halka arz fiyatı ne kadar? Platform Turizm halka arz kodu ne? Platform Turizm kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Platform Turizm halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündemePlatform Turizm halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Platform Turizm halka arz ne zaman? Platform Turizm halka arz fiyatı ne kadar? Platform Turizm halka arz kodu ne? Platform Turizm kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Platform Turizm halka arz tarihi!
Platform Turizm'in halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Platform Turizm 9,10 TL'den halka arz olacak.
Platform Turizm'in hisse kodu #PLTUR olarak açıklandı.
Platform Turizm şirketi 49,500,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.