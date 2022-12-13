Platform Turizm 14 Ocak Çarşamba günü borsada işlem görmeye başlıyor!

Sermaye Piyasası Kurulu, Platform Turizm halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformunda Platform Turizm'in borsada işlem göreceğini vatandaşlara duyurdu. 630 bin 866 yatırımcı alımı yapılan Platform Turizm'in halka arzı 450.5 milyon TL oldu!

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet gösteren Platform Turizm büyük ilgi topladı. Vatandaşlara halka arz olan sunulan şirket payları 9,10 TL'den halka arz edildi.8-9 Aralık'ta halka arz edilen şirket 14 Aralık gününden itibaren halka arz kodu #PLTUR ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım aracılığıyla ve borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı 49 milyon 500 bin adet olacak ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı, 24 milyon 750 milyon adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecek.

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR!

Sanayi, liman işletmeciliği, medya, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Albayrak Grubu, 2012 yılındaki Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılındaki Trabzon Liman İşletmeciliği'nin ardından Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, Albayrak Holding'in 70'nci yılını kutladığına dikkati çekerek, şirketin kurumsallaşmaya ciddi manada önem verdiğini dile getirdi. Şirketin kurumsallaşma ile birlikte organizasyon güçlenmesi, başarı ve sürekliliğinin kurucu ortak grubuna bağlı olmadan gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu manada kurumsallaşmayı daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Halka arz bizim için aynı zamanda bir finansman kaynağı oluşturacak. Şirketimiz yatırımların bir kısmını dış finansmanla gerçekleştirmektedir. Halka arzla birlikte alternatiflerine oranla daha düşük maliyetli ve geri ödemesi olmayan bir finansman kaynağına kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAKTAR: " YENİ PLAKA YATIRIMLARI YAPACAĞIZ."

Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansman ile hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, "Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan'da, Gine'de ve Somali'de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Platform Turizm düzenlediği halka arz Gong törenini şöyle duyurdu;

PLATFORM TURİZM HAKKINDA

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan Platform A.Ş., ilerleyen yıllarda faaliyet kapsamını genişleterek yurt içinde ve dışında büyük başarılara imza atmış, ülke kalkınmasına katkı sağlayan hizmet şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Günümüzde Platform A.Ş., personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi hizmet sektörünün birçok alanında faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve dışında rekabet gücünü artırmak için teknoloji ve bilgi birikimine yatırım yapmaya önem veren Platform A.Ş., profesyonel çalışanları, tam donanımlı altyapısı ve kusursuz iletişim ağıyla çağa ayak uydurmuştur. Hizmette en üstün kalite anlayışını benimseyen firmamız, 2022/09 itibariyle 1.124 milyon TL ciro ve 850 çalışan istihdamıyla ülke ekonomisine katkı yapmaya devam etmektedir