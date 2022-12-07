Türkiye'de 1 Ocak 2019 itibariyle marketlerde poşet kullanımı poşet kullanımı ücretli hale getirildi. Yeni yılda plastik poşetlere zam geleceği yönünde iddialar gündeme geldi. Peki, Plastik poşet ne kadar oldu? 2023 poşet ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başlatmıştı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesini talep etmişti. Yeni yılda plastik poşetlere zam gelecek mi? sorusu merak konusu oldu. Peki, Plastik poşet ne kadar oldu? 2023 poşet ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

PLASTİK POŞET NE KADAR OLDU?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla marketlerde satılan plastik poşet fiyatlarının yüzde 300 zamla 75 kuruşa yükseltilmesini istemişti. Konu hakkında bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşetlerin bu yıl da 25 kuruş olacağını söyledi.