Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile plastik poşetlerin ücretine zam geldi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Plastik poşet ne kadar oldu? 2023 plastik poşet kaç TL? soruları yer aldı. İşte detaylar....

Plastik poşet ne kadar oldu? 2023 plastik poşet kaç TL? soruları araştırılıyor. Plastik poşetlerin ücretli satılmaya başlanmasının ardından bugün gelen zam haberiyle beraber Plastik poşet ne kadar oldu? 2023 plastik poşet kaç TL? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

PLASTİK POŞET NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile plastik poşetlerin ücretine zam geldi. 1 Ocak 2019'da başlatılan uygulama ile 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin ücreti 38,5 kuruşa yükseltildi.

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

4,5 YIL SONRA FİYATI ARTTI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre; plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.