Plastik poşet fiyatlarına zam var mı? Yeni yılda plastik poşet fiyatları değişti mi, kaç TL oldu?

Plastik poşet fiyatlarına zam var mı? Sorusu, yeni yıla girmeye kısa bir süre kala araştırılıyor. Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi. Peki, Plastik poşet fiyatlarına zam var mı? Yeni yılda plastik poşet fiyatları değişti mi, kaç TL oldu?

PLASTİK POŞET FİYATLARINA ZAM VAR MI?

1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olurken, 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi. Marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi. Buna göre Plastik poşet fiyatlarına zam yapılmayacak ve 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.