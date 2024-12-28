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Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi?

Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi?
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Plastik poşet fiyatları ne kadar? Yeni yıl yaklaşırken plastik poşet fiyatlarıyla ilgili değişiklikler vatandaşların gündeminde. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Şu an 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşet fiyatlarının yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Peki, 2025 yılında plastik poşet fiyatları ne kadar oldu?

2025 plastik poşet fiyatı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Plastik poşet fiyatlarının yeni yılda ne kadar olacağı ise netleşmedi. Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir...

PLASTİK POŞET FİYATLARI 2025 NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Çevre Kanunu kapsamında alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yüzde 43,93 oranında artırılarak 86 kuruşa çıkarıldı. Yeni tutar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

2024 PLASTİK POŞET NE KADAR?

2024 yılında geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmiş, ancak tüketicilerden alınan ücret 25 kuruş olarak uygulanmıştı.

PLASTİK POŞETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Plastik poşet fiyatları yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa yükseldi.

10,6 MİLYAR LİRA TASARRUF

2019'dan bu yana plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu önlenirken, yaklaşık 10,6 milyar lira tasarruf sağlandı. Ayrıca plastik hammadde ithalatında da önemli bir azalma görüldü.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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