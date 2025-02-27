PKK silah bırakacak mı? Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
DEM Parti İmralı heyeti, canlı yayında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını 4 dilde okuyor. 40 yıllık terör belasını bitirmesi beklenen çağrıyı okuyacak heyet soluna giriş yaptı. Öcalan'ın mesajında, "PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı. Tüm sorumluluğu alıyorum" dedi.
Dem Parti İmralı heyeti, canlı yayında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını 4 dilde okudu. Vatandaşlar, açıklamanın ardından PKK'nin silah bırakıp bırakmayacağını merak ediyor. Peki, PKK silah bırakacak mı?
PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
27 Şubat 2025 tarihinde, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu. DEM Parti heyetiyle İmralı Cezaevi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajı kamuoyuna duyuruldu.