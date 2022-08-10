Haber : (PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Ne? - Haberler

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(PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Ne?

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(PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Ne?

10 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

(PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 100 BİN LİRALIK SORUSU

PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

A-) 20

B-) 22

C-) 24

D-) 26

Doğru Cevap : A şıkkı

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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