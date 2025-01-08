Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu?

Yum! Brands, Türkiye'deki Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda A.Ş. ile franchise sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası, "Pizza Hut Türkiye şubeleri kapatılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Mali İşler Direktörü Chris Turner'ın uyarısı, şubelerin kapatılma ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye şubeleri kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? Detaylar haberimizde...

PİZZA HUT TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Yum! Brands, Türkiye'de franchise sözleşmesini feshetmesinin gerekçesi olarak, İş Gıda A.Ş.'nin firma standartlarını karşılayamamasını gösterdi. Şirket, kaliteli hizmet, operasyonel standartlar ve marka değerinin korunması gibi konularda ciddi eksiklikler yaşandığını öne sürdü. Bu nedenle, Türkiye genelinde hizmet veren KFC ve Pizza Hut şubeleri büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

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