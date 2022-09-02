Pizza hamuru tarifi: Masterchef Pizza hamuru nasıl açılır? Pizza hamuru nasıl yapılıyor? Pizza hangi ülkenin yemeği? Pizza için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pizza hamuru tarifi oldu. Peki en güzel Pizza hamuru nasıldır? Pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuruiçin gerekli malzemeler nelerdir? Pizza ne demektir? Pizza nedir? Pizza nasıl bir yemektir?

PİZZA HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

5 su bardağı un

1 paket instant kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

PİZZA HAMURU TARİFİ

Deneyen herkesin bayıldığı, bu pizza hamuru tarifi dışarıdan aldığınız pizzalardan farksız hatta çok daha lezzetlidir. Daha önce hamur yoğurmadıysanız bile bu tarifle evde hiç zorlanmadan pizza hamuru açabilirsiniz. Verilen püf noktaları birebir uygulamak yeterli olacaktır. En güzel pizza hamuru için eğer elinizde varsa pizza tavası/tepsisi tercih etmelisiniz. Pizza tavası ile yapılan pizza daha kıtırdır ve orijinal haline daha çok benzer. Eğer pizza tavanız yoksa fırın tepsisi de kullanabilirsiniz.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

İtalyan pizza hamuru nasıl yapılır sorusunun cevabı burada! Eğer elinizde kuru instant maya yoksa, yerine yarım paket yaş maya da kullanılabilir. Birçok tarifte (özellikle de ev pizzalarında) süt ya da yumurta da vardır. Fakat orijinal İtalyan pizza hamuru içerisinde kesinlikle ne yumurta ne de süt bulunmaz. Aksi takdirde pizza hamurundan çok poğaça hamuruna benzeyecektir. Kıtır ve ince bir hamur için yalnızca aşağıdaki malzemeler yeterlidir. Bu pizza hamuruyla şarküteri pizzasından margaritaya, ton balıklı pizzadan sebzeli pizzaya kadar dilediğiniz pizzayı, dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz.