Sabah saatlerinde piyasaların hareketli olması durumu birçok vatandaşın dikkatini çekiyor ve bu nedenle Piyasalar neden hareketli? Sorusu araştırılıyor. Piyasalardaki hareketliliğin sebebi arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Piyasalar neden hareketli? Bugün piyasalarda neden hareketlilik var?

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Piyasalardaki hareketliliğin sebebi de arama motorları üzerinde Piyasalar neden hareketli? Sorusu ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Piyasalar neden hareketli? Bugün piyasalarda neden hareketlilik var?

PİYASALAR NEDEN HAREKETLİ?

Piyasalardaki hareketliliğin temel sebebinin döviz kurlarındaki ani yükselişten kaynaklı olduğu öngörülüyor. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.40 itibarıyla 22.96 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.