Piyanist filmini izlemeyi düşüneN izleyiciler tarafından film merak ediliyor. Başrollerinde; Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox'un yer aldığı film 2002 yılında beyazperdede yayınlanmıştı. Yayınladığı dönemde beyazperdeye damga vuran filimin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki,Piyanist filiminin oyuncuları kimler? Piyanist filiminin konusu ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2002 yılında gerçek bir hikayeden uyanılırmış dram türündenyılın en iyi filimi ödülünü almış. Yayınladığı dönemde beyazperdeye damgasını vurummuş piyanist filimi beyazperdeden sonra bu kez de televizyon ekranlarda izleyicilerinin karşısına gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler piyanist filiminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Piyanist filiminin oyuncuları kimler? Piyanist filiminin konusu ne? Detaylar haberimizde...

PİYANİST FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Piyanist, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya'da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova'nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır.

PİYANİST FİLİMİNİN PUANI KAÇ?

Alman zulmünü ve Yahudi soykırımını özgün bir şekilde işleyen Piyanist, filmi sinema dünyası ve sinemaseverler tarafından büyük beğeni kazanmıştır. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen Film 8,5/10 imdb puanı almıştır.

PİYANİST FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Wladyslaw Szpilman rolünü Adrien Brody canlandırmıştır. Brody, bu rolüyle En iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Adrien Brody'ye filmde; Thomas Kretschmann (Captain Wilm Hosenfeld), Emilia Fox (Dorota), Ed Stoppard (Henryk), Frank Finley (The Father), Valentine Pelka (Michel), Maureen Lipman (The Mother), Roman Vibert (Bogucki) eşlik etmişlerdir.