Piyade Üsteğmen Fatih Ayar kimdir? Şehit Fatih Ayar nereli? Şehit Piyade Üsteğmen Fatih Ayar, Ekrem İmamoğlu'nun akrabası mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirdi. Şehit Piyade Üsteğmen Fatih Ayar kimdir? Merak ediliyor. Fatih Ayar kaç yaşında şehit oldu?

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN FATİH AYAR KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirdi.

ŞEHİT FATİH AYAR NERELİ?

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.