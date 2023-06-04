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Pist Şampiyonasında Yürekleri Ağza Getiren Kaza Cep Telefonu Kamerasında

Otomobil Haberleri

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında start verildiği esnada 5 araç zincirleme şekilde kaza yaptı. Sporcuların yara almadığı kazanın cep telefonu kamerasına yansımasıyla yarışın heyecanı arttı.

Pist Şampiyonasında yürekleri ağza getiren kaza cep telefonu kamerasında

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışlarında yürekler ağza geldi. Yarışın startı verildiği esnada 5 araç zincirleme şekilde kazaya karıştı, kimsenin yara almaması rahat nefes aldırdı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından 03-04 Haziran tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları başladı. Yarış dün başarılı bir şekilde tamamlanırken bugün ise yürekler ağza geldi. Yarışın startı verildiği esnada gaza basan sporculardan 5'i kazaya karıştı. Zincirleme şekilde gerçekleşen kazada araçlar parçalandı. Sporcuların yara almaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Otomobil

Tragger Türkiye Kocaeli Otomobil Haberler

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