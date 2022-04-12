Pist için üretildi: Mercedes-AMG GT Track

Mercedes-AMG GT Track Serisi, GT ailesini yeni, ikonik bir modelle genişletiyor.

Mercedes-AMG GT Black Serisi'ni temel alan GT Track Serisi, türetildiği modelin yanı sıra, GT3 ve GT4 modellerinin pistte test edilmiş nitelikleriyle birleştirilmiş üst düzey performansı hedefleyen bir konseptle öne çıkıyor. Yol kullanımı için onaylanmayan ve pist için geliştirilen GT Track Serisi, sadece 55 adetlik üretimle sınırlı kalacak.

Mercedes AMG GT Track Serisinin kalbi, Mercedes AMG GT Black Serisi'nin 4.0 litrelik çift turbo V8 motorundan güç alıyor. Özel motor sporları enjektörleri ve özel bir motor uygulaması sayesinde, düz krank miline sahip güç ünitesi artık 580 kW (734 hp) ve 850 Nm maksimum tork sağlıyor.

Model, ayarlanabilir diferansiyelli Hewland HLS 6 vitesli yarış tipi sıralı şanzıman ile gücü arka aksa aktarıyor. Modelin süspansiyonu, tamamen ayarlanabilir dört yönlü Bilstein amortisörlere sahip. Motor sporlarında yaygın olduğu gibi, her birinin geri tepme ve sıkıştırma seviyelerinde yüksek hız ve düşük hız ayarı var ve ayrıca sürüş yüksekliğini ayarlamanıza olanak tanıyor. Ek olarak, viraj denge çubukları, bireysel bir kurulum sağlamak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bu yüksek performanslı bileşenler, hatasız geri bildirim ile son derece hassas kullanım sağlıyor.

Kaput, çamurluklar, spoyler, bagaj kapısı ve arka rüzgarlık karbon fiberden yapılmış ve yüksek sürüş dinamiklerine büyük katkı sağlıyor. Malzeme karışımının bir diğer önemli etkisi de aracın boş ağırlığının 1400 kg'a düşürülmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Ön aksta entegre karbon kanat panjurları daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. Hem önde hem de arkada dikey kanatlara dönüşen görünür siyah karbon elemanlarına sahip eşikler, aracın etrafındaki hava akışına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Arka frenlerin etkili bir şekilde soğutulmasını sağlamak için eşiklerde ayrıca hava soğutma kanalları bulunuyor. Çift difüzörlü arka rüzgarlık ve tekerlek davlumbazlarında yan hava girişleri de Mercedes-AMG GT Track Serisi'nin yarış DNA'sına geri dönüyor.

Bu özel modelin ön tarafı, radyatöre optimum hava akışı sağlayan AMG'ye özgü spor radyatör ızgarası ile karakterize edilmiş. Yüksek yere basma kuvveti sağlayan ön ayırıcı, GT Track Serisi için özel olarak geliştirilmiş. GT Black Serisi'nin aerodinamik yapısı, arka aks üzerindeki bastırma kuvvetini iyileştirmek için daha da geliştirilen modifiye edilmiş ve mekanik olarak ayarlanabilen bir yarış arka kanadı ile tamamlanıyor.

Motor sporlarının bir başka doğrudan türevi, geniş hava girişine sahip benzersiz karakteristik kaput. Bu yapı motor bölmesinden sıcak havayı çekiyor, genel yere basma kuvvetini arttırıyor ve aynı zamanda motorun soğumasına katkıda bulunuyor.

Mercedes AMG GT Track Serisi için bir başka özel gelişme ise her tür yarış lastiğiyle donatılabilen GT yarış arabaları için ideal jant boyutu olan dövme 18 inç jantlar.

GT3 ve GT4'te olduğu gibi, kullanımı ve bakımı kolay yarış elektroniği, her biri 12 seviyeye ayarlanabilen yarışa özel çekiş kontrolü ve bir motor sporları ABS'sini içeren sistem GT Track Serisi'ne yerleştirilmiş.

GT Track Serisi önde 390 mm, arkada ise 355 mm çapında çelik fren diskleriyle donatılmış ve ayrıca fren dengesini ayarlamak için bir fren kirişi de kurulmuş. Karbon fren hava kanalları ve boyutsal olarak stabil fren hava hortumları, yüksek performanslı fren sisteminin optimum şekilde soğutulmasını sağlıyor.

GT ailesinde test edilen güvenlik konsepti iç mekana uygulanırken, yüksek mukavemetli çelik devrilme kafesi alüminyum çerçeveye cıvatalanmış ve çatıya bir açılır kapak yerleştirilmiş. Sürücünün güvenlik hücresi büyük boyutlara sahip ve ayrıca uzun boylu sürücülere hareket etmek için yeterli alan sunuyor. Beş noktalı emniyet kemerine ve köpük dolgulu özelleştirilebilir ergonomik bir koltuğa sahip. Sonuç olarak, sürücü güvenlik hücresi en son FIA standartlarını karşılıyor ve normal yarış koltuklarından çok daha yüksek düzeyde koruma sunuyor. Güçlü bir motor sporları yangın söndürme sistemi ve sürücü güvenlik ağları, GT Track Serisi'nin genel güvenlik konseptini tamamlıyor.

Mercedes AMG mühendisleri, iç tasarım sürecinde aracın amacına özellikle dikkat etmişler. Bu nedenle GT Track Serisi, safkan bir motor sporları aracı olarak monte edilmiş ve bu nedenle tüm konfor unsurlarından yoksun bırakılmış. 1400 kg boş ağırlığa ulaşmak için döşeme malzemeleri, iç kaplama veya elektrikli camlar gibi herhangi bir bileşeni araçta boşuna aramayın.

Cube Controls sim yarış uzmanlarıyla işbirliği içinde GT Track Serisi için özel olarak geliştirilen direksiyon simidi, geniş bir ayar aralığına ve sayısız kontrol olanağına sahip. Pedallar da ayarlanabilir ve sürücünün yapısına göre bireysel olarak uyarlanabilir. Görünür karbonlu ve mat kaplamalı gösterge paneli, sezgisel ve kolay kullanım için tasarlanmış tamamen programlanabilir bir DDU 11 BOSCH pilot ekran birimi içeriyor. Buna ek olarak, motor sporları için eksiksiz bir veri kayıt sistemi, örneğin tur sürelerini takip etmek için bir tur tetikleyici içeriyor. GT Track Serisi, yeni geliştirilen sistemi içeren yollardaki ilk araçlardan biri olma özelliğine sahip.

Özel seri, her biri Affalterbach'ta el yapımı olan 55 adet ile sınırlı. Böylece Mercedes-AMG, şirketin tam 55 yıl önce, 1967'de Hans Werner Aufrecht ve Erhard Melcher tarafından kuruluşunu anıyor. İçinde kabartmalı bir isim plakası yer alırken, her Mercedes-AMG GT Track Serisi'ni benzersiz bir özel sürüm parçası olarak tanımlıyor. Sürücü koltuğu ve araç kılıfı üzerindeki işlemeli "Track Series" yazısı da GT Track Serisi'nin ayrıcalığını ifade ediyor.

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Carmedya.com / Otomobil