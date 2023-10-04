Pissaladiere tarifi! MasterChef Pissaladiere nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Pissaladiere'yi hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Fransız mutfağından bir lezzet olan Pissaladiere, ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkıyor. İzleyiciler de evlerinde kendi Pissaladiere'lerini hazırladı. Peki, Pissaladiere nedir ve nasıl yapılır? İşte Pissaladiere tarifi ve yapılışına dair detaylar.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pissaladiere hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pissaladiere hazırladı. Peki, Pissaladiere nedir? Pissaladiere nasıl yapılır? Pissaladiere nedir?

PİSSALADİERE TARİFİ!

Garnitür için

1 kg soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal kekik

20 adet yağda hamsi (yaklaşık)

2 yemek kaşığı hamsi ezmesi (krema)

20 adet siyah zeytin (yaklaşık)

1 kg soğanı soyup dilimleyin . Zeytinyağını bir tavaya dökün, doğranmış soğanları, yıkanmış ve kurutulmuş kekik dallarını ekleyin ve hepsini kısık ateşte yaklaşık otuz dakika kadar pişirin. Daha sonra 2 yemek kaşığı hamsi ezmesini ekleyin. İyice karıştırın ve soğumaya bırakın.

Ekmek hamurunun hazırlanması

Komposto pişerken ekmek hamurunu hazırlayın.

İçindekiler

Ekmek hamuru için

300 gr T55 unu

170 ml oda sıcaklığında su

1 poşet kurutulmuş fırıncı mayası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dolu çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı Provence otu.

Kolay versiyon , tuz ve mayanın temas etmesini önleyerek her şeyi ekmek makinesine koymaktır. Ekmek makinesinin pizza hamuru programını seçin ve işin bitmesini sessizce bekleyin. Toplamda 1 saat 30 civarında bekleyin.

Diğer yöntemise malzemeleri eşit şekilde karıştırıp, yumuşak ve elastik bir hamur elde edene kadar yoğurup yoğurmaktır. İyi bir çeyrek saat bekleyin. Daha sonra bu hamuru hafif yağlanmış bir salata kasesine koyun, üzerini bir bezle örtün ve korunaklı, ılık bir yerde yaklaşık 1 saat (hamur hacmi iki katına çıkmalı) mayalanmaya bırakın.

Fırını önceden 210°C'ye ısıtın.

Hamuru hafifçe unlanmış parşömen kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin. Soğan kompostosu hamurun üzerine yayılır. Hamsileri emici kağıtlayağda kurutun ve soğanların üzerine yerleştirin. 20 adet Nice siyah zeytin serpin .

Fırın tepsisini fırına yerleştirin ve pissaladiere'nizi 20 ila 25 dakika pişirin.

Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.