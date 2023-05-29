2. tur öncesi Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alarak sığınmacıların gönderilmesi konusunda protokol imzalayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçim sonuçları sonrası açıklama yaptı. Özdağ, "21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti'nin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok" dedi. Peki, Pirus Zaferi nedir? Pirus Zaferi ne demek merak edildi?

PİRUS ZAFERİ NEDİR?

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma'ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus'un bu zaferin ardından "Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme" dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.