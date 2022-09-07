Pırtımpırt tarifi! Masterchef Pırtımpırt nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Pırtımpırt için gerekli malzemeler nelerdir? Pırtımpırt nerenin?
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Masterchef 7 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Pırtımpırt yapılması istendi. Peki Masterchef Pırtımpırt nasıl yapılır? Pırtımpırt için gerekli malzemeler nelerdir? Pırtımpırt yemek tarifi! Pırtımpırt nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği hangi yöremize aittir? Pırtımpırt yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pırtımpırt tarifi oldu. Peki en güzel Pırtımpırt yemek tarifi nasıldır? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt için gerekli malzemeler nelerdir? Pırtımpırt nasıl yapılır? Pırtımpırt için gerekenler neler? Pırtımpırt yemeği hangi ile ait?
Pırtımpırt (Pırtınpırt, pırtımpıt veya kirtimburt), Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.
- Yarım Kilogram Kemikli Et
- Yarım Kilogram Asma Yaprağı
- 3 Adet Soğan
- 2 Su Bardağı Nohut
- 2 Çay Bardağı Gendime (Aşurelik Buğday)
- 3 Yemek Kaşığı Tereyağı
- 2 Yemek Kaşığı Domates Salçası
- Tuz
- Kırmızı Toz Biber
Nohut ve gendime geceden ıslatılır. Daha sonra suları boşaltılarak ayrı tencerede tekrardan haşlatılır. Haşlama işlemi bittikten sonra süzülür ve asma yaprakları haşlatılır. Kevgirle süzgece alınıp suyu süzdükten sonra incecik doğramaya başlanılır.
Tencerede tereyağını erittikten sonra soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Eti ekleyip kavurma işlemine devam edilir. Bir kaşık kadar salçayı suda ezilerek tencereye ilave edilir. Daha sonra asma yaprağı, nohut ve gendime eklenip karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su doldurulduktan sonra kapağı kapatılıp pişirilir.
Diğer adıyla kirtimburt olarak da anılan yemek, Kayseri'nin Develi ilçesine özgüdür. Tam bir Anadolu yemeği olma özelliğine sahip pırtımpırt, içinde barındırdığı ürünlerle de vatandaşa şifa dağıtıyor.Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.