Pirpirim aşı tarifi! MasterChef Pirpirim aşı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pirpirim aşı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pirpirim aşı hazırladı. Peki, Pirpirim aşı nedir? Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı nedir?

Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pirpirim aşı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı nedir? Pirpirim aşı nasıl yapılır, Pirpirim aşı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pirpirim aşı yapıldı, evde klasik Pirpirim aşı yapıldı! İşte en güzel Pirpirim aşı!

PİRPİRİM AŞI TARİFİ!

Pirpirim Aşı Tarifi İçin Malzemeler

Üzeri için;

Nane, Sıvı yağ

Malzemeler

4 tane domates

1 bağ pirpirim ( semizotu )

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı haşlanmış nohut

tuz ve karabiber

1 çay bardağı yeşil mercimek

Yarım kahve fincanı bulgur

1 yemek kaşığı salça

1 tane kuru soğan

2 diş sarımsak

3 tane yeşil biber

YAPILIŞI