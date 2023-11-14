Pirpirim aşı tarifi! MasterChef Pirpirim aşı nasıl yapılır?
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pirpirim aşı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pirpirim aşı hazırladı. Peki, Pirpirim aşı nedir? Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı nedir?
Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pirpirim aşı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim aşı nedir? Pirpirim aşı nasıl yapılır, Pirpirim aşı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pirpirim aşı yapıldı, evde klasik Pirpirim aşı yapıldı! İşte en güzel Pirpirim aşı!
PİRPİRİM AŞI TARİFİ!
Pirpirim Aşı Tarifi İçin Malzemeler
Üzeri için;
Nane, Sıvı yağ
Malzemeler
- 4 tane domates
- 1 bağ pirpirim ( semizotu )
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- tuz ve karabiber
- 1 çay bardağı yeşil mercimek
- Yarım kahve fincanı bulgur
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tane kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 tane yeşil biber
YAPILIŞI
- İlk olarak bir çay bardağı mercimeği ve bir soğanı tencereye koyup pişirin. Domates salçasını ekleyip karıştırın.
- Daha sonra yarım su bardağı bulguru ekleyin. 5 dakika sonra biberleri, domatesleri ve sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayıp ekleyin.
- Tüm malzemeler pişince limon suyu ve tuzu ekleyip kontrollü bir şekilde tatlandırın. Son pirinç parçalarını atın ve geri kalanını örtün. Rengi değişip pişince pişmiş nohutları ekleyip 2-3 dakika pişirip ateşi kapatın. Başka bir tavada zeytinyağı ile nane sosu hazırlayıp üzerine döküp servis yapın.
Kaynak: Haberler.com / Gündem