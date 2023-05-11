Pirom ne demek? nedir? Piro nedir?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Piro kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Piro anlamı ne? Piro ne demek?

Alevilikte kurucu ve lider anlamlarında kullanılan Piro kelimesi, kişiye saygı duyulduğunu göstermek için piro kelimesi tercih edilir.

Piro, bir işin ehli olan yani o işin 'piri' olarak görülen kişilere hitap etmek için kullanılır. Piro kelimesi kullanılan kişiye karşı saygı içerir.

Alevilikte büyük bir öneme ve yere sahip olan Piro kelimesine birçok şiirde ve şarkıda da yer verilmiştir.