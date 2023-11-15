Pirohu tarifi! MasterChef Pirohu nasıl yapılır?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pirohu ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pirohu nasıl yapılır? Pirohu nedir? Pirohu nasıl yapılır, Pirohu yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pirohu yapıldı, evde klasik Pirohu yapıldı! İşte en güzel Pirohu!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pirohu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pirohu hazırladı. Peki, Pirohu nedir? Pirohu nasıl yapılır? Pirohu nedir?

PİROHU TARİFİ!

İçindekiler

• 400 gr un

• 2 yumurta

• 200 gr patates

• 220 gr kıyma

• 1 soğan

• 200 gr taze ricotta peyniri

• Maydanoz

• 200 gr taze krema

• 200g zeytinyağı

• Tereyağı

• Tuz

• Biber

Hazırlık

Unu çalışma yüzeyine koyun. Yumurtaları çırpın ve unun içine dökün.

Bir tutam tuz ve bir miktar su ekleyip malzemelerin iyice karışması için karıştırmaya başlayın. Pürüzsüz, homojen ve elastik bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Daha sonra bir top yapın ve üzerini temiz pamuklu bir havluyla örterek 30 dakika dinlendirin.

Patatesleri soyun ve suda yumuşayana kadar haşlayın. Bunları boşaltın, ezin ve bir kaseye koyun, krem peynirle karıştırın. Bir tutam tuzla tatlandırın.

Soğanı ince ince doğrayıp sıvı yağda kavurun. Rengi dönünce kıymayı ekleyin ve gerekirse birkaç yemek kaşığı su ekleyerek yaklaşık 20 dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Eti patates ve peynir karışımına ekleyip karıştırın.

Hamuru ince bir tabaka halinde açın ve kurabiye kalıbıyla 5 cm çapında daireler çizin.

Her bir hamur dairesinin ortasına biraz dolgu koyun ve ikiye katlayın. Kenarlarını biraz suyla fırçalayın ve hamuru kendi üzerine katlayarak kapatın.

Pierogi'nizi kaynar suda veya buharda 4-5 dakika pişirin. Daha sonra bunları bir parça tereyağıyla birlikte bir tavaya koyun ve 2-3 dakika pişirin.

Polonyalı pierogi'yi taze krema ve doğranmış maydanozla servis edin.