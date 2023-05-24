Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geleceği merak konusu olan teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Futbolseverler arama motorlarında Pirlo Karagümrük'ten ayrıldı mı? Pirlo Karagümrükten neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyor.

Pirlo Karagümrük'ten ayrıldı mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verdi. Sezon başında İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan hoca için kulüpten yapılan açıklamanın ardından Pirlo Karagümrük'ten ayrıldı mı? Pirlo Karagümrükten neden ayrıldı? soruları aratıldı.

PİRLO KARAGÜMRÜK'TEN AYRILDI MI?

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verdi. Sezon başında İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan hoca için kulüpten yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik." ifadeleri kullanıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan hoca, İstanbul ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik." ifadeleri kullanıldı.