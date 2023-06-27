Geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Andrea Pirlo'nun hangi takımda olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Pirlo hangi takıma gitti? Pirlo hangi takımda? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

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Pirlo hangi takıma gitti? Pirlo hangi takımda? soruları merak ediliyor. Son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. Peki, Pirlo hangi takıma gitti? Pirlo hangi takımda?

PİRLO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Andrea Pirlo, İtalya'ya geri döndü. Deneyimli hoca, Sampdoria ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Di Marzio'nun haberine göre, sezonun bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük'e veda eden Andrea Pirlo'nun yeni adresi Sampdoria oldu. Pirlo, İtalyan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

1.29'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.