Pırlanta Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Küçük görüntüsünün altında taşıdığı anlam ile bu değerli pırlanta taş, göz kamaştıran parıltısı ile tüm kadınları kendisine çekmeyi başarıyor. Peki, pırlantanın kalitesini anlayabilmek için veya alırken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Sizlere bunlardan biraz bahsedelim.

Pırlanta 4C Kuralı Nedir?

4C kuralı pırlantayı sınıflandırırken kullanılan 4 özelliğe verilen isimdir. Bu 4 özellik kesim, renk, berraklık ve karattan oluşur. Kesim, pırlantanın boyutu ve simetrisi ile ilgili bir özelliğidir.Taşın parıltı verme ve ışığı kırma yeteneğini belirleyen faktörüdür. Pırlanta da renk, taşın oluştuğu şartlar altında aldığı rengi sembol eder. Pırlanta taşın koyu sarıdan parlak beyaza doğru ilerleyen bir renk yelpazesi vardır. Berraklık özelliği ise, pırlantaya ışıltısını ve parlaklığını verir. Karat, pırlantanın ağırlık ölçüsü olarak bilinmektedir. Gramın beşte biri değerinde olan karat ölçüsü, pırlantanın fiyat olarak değerini de belirleyen 4C unsurudur.DC kuralı pırlantanın farkını ve benzersiz değerini ortaya çıkaran öcüdür. Bütün bu özellikleri tek bir taşta barındıran pırlanta, büyüleyici özelliği ile ender bir taştır.

Pırlanta Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Kaliteli pırlanta seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler karmaşık ve teknik olmasına rağmen, sizin için anlamlı ve güzel olan pırlanta görünümünün en önemli ölçüt olması gerekir. Pırlanta seçiminde ise şekil ve kesim tamamen kişisel bir karar olmakla beraber kesim, netlik ve renk unsurları da seçtiğiniz pırlantanın şekline ve tercihinize bağlı olarak değişkenlik gösterir.Bunlarla birlikte kaliteli pırlanta seçiminde önemli olan 4C unsurudur.

Karat (carat)

Renk (colour)

Berraklık (clarity)

Kesim (cut)

Pırlanta 4C kuralının önemli olmasının nedeni,standart derecelendirme kriterleri, işlenmiş pırlanta kalitesini ve bu durumda fiyatını doğrudan belirlemektedir.

Pırlanta Sertifikası Hakkında

Pırlanta sertifikası, 4C kuralı başta olmak üzere pırlantanın tüm özelliklerini doğrulayan bir kalite onaylama belgesidir. Bunların yanında yemin edilen laboratuvar sertifikalarında pırlantanın tam olarak ölçüleri, oranları, cila kalitesi gibi pek çok detaylı inceleme söz konusu olmaktadır. Burada Sertifikaları veren kuruluşlar da önemli bir yer tutmaktadır.Dünyaca kabul görülen ve kar amacı gütmeyen HRD ve GIA bu konuda en güvenilir sertifika kuruluşları olarak bilinmektedir. GIA, Amerika merkezli bir kuruluştur ve tüm sertifikaları dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Sizde güvenilir ve sertifikalı pırlanta yüzük almak istiyorsanız lizaypirlanta.com adresinden ürünleri inceleyebilir en eşsiz parçayı rahatça satın alabilirsiniz.

Pırlanta Kesim Puanı

Kesim, elmas üzerinde insan emeğiyle yaratılan özelliktir. Tektaş Pırlanta ışıltısı, kesimin ustalığına ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişir. Kesimin inceliği ve hassasiyeti, pırlantanın ışığı kırma ve yansıtma oranlarını belirlemektedir. Kesim ne kadar iyi ise pırlantanın ışıltısı, parlaklığı ve kıvılcımı o kadar artar. Bu bilgiler kapsamında en doğru ve en eşsiz pırlanta seçimlerini lizaypirlanta.com adresinden yapabilirsiniz.Doğru oranlarda kesilen pırlantanın bir yüzeyinden giren ışık, diğer yüzeyinden yansır ve dağılarak taç denilen üst kısmından yayılır. Kesim çok derin ise, ışığın bir kısmı pırlantanın külah olarak isimlendirilen alt kısmından kaçabilir. Kesimin yeteri kadar derin olmaması da ışığın külahtan kaçmasına ve pırlantanın yeteri kadar parlamamasına neden olur.En kaliteli pırlanta, iyi kesilmiş, parlaklığını en iyi veren doğru açılardaki yüzeylerden oluşmaktadır.

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