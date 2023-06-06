Sofralarımızın vazgeçilmez besinlerinden biri olan pirinç; karbonhidrat değeri yüksek olması, doyuruculuğu ve neredeyse her yemeğe yakışmasıyla biliniyor. Özellikle çölyak hastalarının tüketmekten imtina ettiği glutenli besinler sıklıkla gündeme geliyor. Arama motorlarında sık sık aratılan bir konu ise Pirinçte gluten var mı? sorusu.

Gluten hassasiyeti bilinci arttıkça tüketiciler glutensiz besinlere yönelmeye başladı. Her ne kadar glutensiz besin bulmak zor olsa da glutensiz beslenmek imkansız değil. Bu besinlerin başında sık sık tükettiğimiz pirinçte var. Peki, pirinçte gluten var mı? İşte detaylar…

Pirinç, asırlardan beri Asya kıtasının başlıca karbonhidrat ve enerji kaynağı olarak bilinir, içeriğinde neredeyse yüzde 7 oranında protein barındırır. Glutensiz besinlere ilginin arttığı bu günlerde glutensiz gıda üretimi bir hayli zor bu nedenle de glutensiz üretim henüz çok yaygın değil.

PİRİNÇTE GLUTEN VAR MI?

Pirinç doyuruculuğuyla diyet yapanların favori besinlerinden birisidir. Fakat özellikle çölyak hastalarının yemekten çekindiği bir besin olmasıyla da biliniyor. Pirinç içeriğinde prolamin, kristalin protein ve glutelin içeriyor. Pirinç işlenmiş bir ürün olması ve glisemik indeksinin yüksek olması nedeniyle tüketimine çekimser yaklaşılan bir besin. Beyaz pirincin aşırı tüketiminin çeşitli sorunlara yol açabildiği de bilinen bir gerçek. Fakat bu pirinçten tamamen uzak kalınması da gerekmiyor.