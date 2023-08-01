Pirinçli elma dolması tarifi! Masterchef Pirinçli elma dolması nedir, nasıl yapılır? Pirinçli elma dolması için gerekli malzemeler!

Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Pirinçli elma dolması yapmasını istendi. Peki Masterchef Pirinçli elma dolması nasıl yapılır? Pirinçli elma dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Pirinçli elma dolması tarifi! Pirinçli elma dolması nasıl yapılır? Pirinçli elma dolması tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pirinçli elma dolması tarifi oldu. Peki en güzel Pirinçli elma dolması tarifi nasıldır? Pirinçli elma dolması nasıl yapılır? Pirinçli elma dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Pirinçli elma dolması tarifi! Pirinçli elma dolması nedir, ne demek? Masterchef Pirinçli elma dolması nasıl yapılır? Pirinçli elma dolması hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Pirinçli elma dolması hangi ülkeye ve yöreye aittir? Pirinçli elma dolması hangi bölge? İşte detaylar...

PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI NEDİR, NE DEMEK? PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Pirinçli elma dolması, Türk mutfağına özgü lezzetli bir tariftir.

PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4-5 adet büyük boy elma (tercihen tatlı ve sert çeşitler)

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 büyük boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası tercih edebilirsiniz)

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tarçın

Tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

2 su bardağı su (dolmaların üzerini geçecek kadar)

Yarım limonun suyu

PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Elma dolmaları için en uygun elma çeşitlerini seçin. Elma dolmalarını yapmak için büyük, düzgün ve sert elmalar tercih edin. Elmaların üst kısmını keserek, içlerini oyup çekirdeklerini çıkarın. Dikkatli bir şekilde oyarken elmayı delmeden içini boşaltın ve kenara alın.

Soğanı ince ince doğrayın.

Tereyağını veya zeytinyağını bir tencerede eritin. Doğranmış soğanı ekleyin ve kısık ateşte pembeleşene kadar soteleyin.

Dolmalık pirinci yıkayıp süzün ve sotelediğiniz soğana ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana kadar karıştırarak kavurun.

Salçayı, toz şekeri, karabiberi, kimyonu, tarçını ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak birkaç dakika daha kavurun.

Hazırladığınız pirinçli iç harcı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

Elmaların içlerini pirinçli harç ile doldurun. Elmaların üst kısmına sıkıca bastırarak doldurun ve dolmaların ağız kısımlarını kapatın.

Doldurduğunuz dolmaları geniş bir tencereye veya derin bir fırın kabına dizin.

Üzerini geçecek kadar suyu ve yarım limon suyunu ekleyin.

Dolmaların üzerini hafifçe bastırmadan suyun içinde kısık ateşte veya 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Elmalar yumuşamalı, pirinçler de iyice pişmeli.

Pişen pirinçli elma dolmalarını servis tabağına alın ve üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun! Dilerseniz üzerine yoğurt veya sadece limon dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.