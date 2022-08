Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Piri Reis Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Piri Reis Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Pîrî Reis Üniversitesi veya Pîrî Reis Denizcilik Üniversitesi, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Kampüs, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, Yelken sporuna ilgiyi artırmak için bir proje hazırlamıştır.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ



Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Denizcilik Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Denizcilik Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Piri Reis Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

T.C. Piri Reis Üniversitesi'nin Vizyonu

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır.

T.C. Piri Reis Üniversitesi'nin Misyonu

"ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk denizcilik örf, adet, ananeleri çerçevesinde; dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünya'nın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR. Piri Reis Üniversitesi denizciliğin her alanında ihtisaslaşan, her alanda eğitim ve öğretim yapan projeler gerçekleştiren anlayıştadır.