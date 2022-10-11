Pırasalı Börek tarifi! Masterchef Pırasalı Börek nedir, nasıl yapılır? Pırasalı Börek için gerekli malzemeler! Bıldırdolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Pırasalı Börek yapılması istendi. Peki Masterchef Pırasalı Börek nasıl yapılır? Pırasalı Börek için gerekli malzemeler nelerdir? Pırasalı Börek yemek tarifi! Pırasalı Börek nasıl yapılır? Pırasalı Börek yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pırasalı Börek tarifi oldu. Peki en güzel Pırasalı Börek yemek tarifi nasıldır? Pırasalı Börek yemeği nasıl yapılır? Pırasalı Börek için gerekli malzemeler nelerdir? Pırasalı Börek nasıl yapılır? Pırasalı Börek için gerekenler neler?

PIRASALI BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

200 gr margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1/2 kg pırasa

PIRASALI BÖREK NASIL YAPILIR? PIRASALI BÖREK TARİFİ

Tüm malzemeler karıştırılarak hamur hazırlanır, 1 saat dinlendirilir, yağlanmış fırın tepsisine yayılır. Yarım kg pırasa ince doğranır 100 gr margarin ile sote yapılır. Ateşten alınca içine 3 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber konulur. Hazırlanan iç hamurun üzerine yayılır. Kaşar peyniri rendelenir, serpilir. Önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

PIRASALI BÖREK HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Pırasalı Börek ülkemizde Isparta ili ve yöresine ait bir yemektir.