Pique Shakira'yı aldattı mı? Pique Shakira ne oldu? - Haberler

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Peki, Pique Shakira'yı aldattı mı? Pique Shakira ne oldu?

PİQUE SHAKİRA'YI ALDATTI MI?

İspanyol basınında yer alan açıklamalara göre Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olabileceği söylendi. Gavi'nin ise olaydan haberinin olmadığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerarda Pique'nin ise "Ben masumum" dediği ve çiftin haftalardır ayrı yaşadığı iddia edildi.

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