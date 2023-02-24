Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, La Liga'nın eski yıldız futbolcularından Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.Pique'nin annesinin Shakira'nın çenesini sıktığı anlar ortaya çıktı. O anlar izleyenler tarafından oldukça paylaşıldı. Peki, Pique'nin annesi kim? Pique'nin annesi Shakira ile kavga mı etti?

Pique'nin annesi kim? Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, La Liga'nın eski yıldız futbolcularından Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.Pique'nin annesinin Shakira'nın çenesini sıktığı anlar ortaya çıktı. O anlar izleyenler tarafından oldukça paylaşıldı. Peki, Pique'nin annesi kim? Pique'nin annesi Shakira ile kavga mı etti? Detaylar...

PİQUE'NİN ANNESİ KİM, KAVGA MI ETTİ?

Eski futbolcu Gerard Pique ile Shakira 12 yıllık birlikteliğin ardından ayrılıklarıyla çok konuşulmuştu. Aralarındaki bir çok sorunla gündemden düşmeyen eski çiftin yaşadıkları bir olay daha gündeme damga vurdu. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıktığı anlar ortaya çıktı. Herkesin ilk kez gördüğü görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

KAYINVALİDESİ ÇENESİNİ SIKTI

Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun, Shakira'nın çenesini sıktığı görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu görülüyor. Bu görüntüler nedeni ile Gerard Pique ve annesine tepki gösterilmeye başlandı. Herkesin ilk kez gördüğü görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;