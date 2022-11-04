Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin futbolu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Pique futbolu bıraktı mı? sorusunu aratıyor. Peki, Pique futbolu bıraktı mı? Pique neden futbolu bıraktı? Pique ne zaman jübile yapacak?

Pique futbolu bıraktı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya yıldızı olan oyuncu Gerard Pique hakkında merak edilenler var. Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Pique futbolu bıraktı mı? Pique neden futbolu bıraktı? Pique ne zaman jübile yapacak? soruları merak edildi. İşte Pique hakkında merak edilenler.

PİQUE FUTBOLU BIRAKTI MI?

Barcelona forması giyen Gerard Pique, cumartesi günü oynayacakları Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Dünya devi Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, aldığı jübile kararı ile herkesi şaşırttı. Deneyimli savunmacı cumartesi günü son kez sahaya çıkacak. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gerard Pique, cumartesi günü oynanacak Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

İspanyol devinin altyapısında yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009'dan bu yana Barcelona forması giyiyordu. Deneyimli savunmacı, Katalan devi ile toplam 30 kupa kazandı.