La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerinden Pique emekli mi oldu? Pique neden emekli oldu? Soruları gündeme taşındı.

PIQUE EMEKLİ Mİ OLDU?

Gerard Pique, Barcelona'nın cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını açıkladı.

Pique'nin açıklaması şu şekildedir: "Barcelona, bana her şeyi verdi. Culers, siz, bana her şeyi verdiniz. Her zaman, Barcelona'dan sonra kariyerimde başka bir takımın olmayacağını söyledim. Ve bu böyle de olacak. Cumartesi günü, Camp Nou'daki son maçıma çıkacağım."