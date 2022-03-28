('Pinokyo'nun Maceraları' adlı romanda Pinokyo'yu) Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "Pinokyo'nun Maceraları" adlı romanda Pinokyo'yu yaptığı yanlışlardan döndürmeye çalışan, Pinokyo'nun sinirlenerek öldürdüğü, hayalet olarak gelip Pinokyo'ya öğütler vermeyi sürdüren hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 28 MART PAZARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

"Pinokyo'nun Maceraları" adlı romanda Pinokyo'yu yaptığı yanlışlardan döndürmeye çalışan, Pinokyo'nun sinirlenerek öldürdüğü, hayalet olarak gelip Pinokyo'ya öğütler vermeyi sürdüren hangisidir?

A-) Papağan

B-) Cırcır böceği

C-) Karınca

D-) Karga

Doğru Cevap : -

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