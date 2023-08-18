Pininfarina B95 Speedster: Elektrikli Otomobil Dünyasının Yeni Gözdesi

Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motorlara artan veda edilirken, elektrikli modelleri her geçen gün daha fazla görmeye başladık. Bu durum spor otomobilleri de etkilemiş durumda. Artık süper otomobiller de elektrikli motorlar ile sahne almaya başladı. Bunun en dikkat çekici örneği ise Pininfarina'dan geldi. Pininfarina B95, hem performansı, hem de fiyatı ile dudak uçuklatıyor

Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motorlara artan veda edilirken, elektrikli modelleri her geçen gün daha fazla görmeye başladık. Bu durum spor otomobilleri de etkilemiş durumda. Artık süper otomobiller de elektrikli motorlar ile sahne almaya başladı. Bunun en dikkat çekici örneği ise Pininfarina'dan geldi.

Pininfarina B95, hem performansı, hem de fiyatı ile dudak uçuklatıyor

Automobili Pininfarina, geçtiğimiz günlerde B95 kod adı ile ilk ipuçlarını paylaştığı elektrikli hiper otomobilini sonunda gün yüzüne çıkardı. Sınırlı sayıda üretilecek olan B95 Speedster, tasarımı ve performansının yanı sıra fiyatı ile de dudak uçuklatıyor.

Elektrikli hiper otomobilde 'B' harfi Barchetta için kullanılırken, 95 ise markanın 2025 yılında kutlayacağı 95. yılını simgeliyor. Pininfarina, tamamen el yapımı olarak üretilecek olan yeni elektrikli hiper otomobil modelini 2025 yılında sahiplerine teslim etmeyi planlıyor.

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1.900 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebilen bu hiper otomobil, 100 km/s hıza ise sadece 1,8 saniyede ulaşabiliyor. 120 kWH kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan yeni elektrikli hiper otomobilde 270 kW'lık bir hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Elektrikli otomobil, bataryasını bu sayede yüzde 20'den yüzde 80 oranına sadece 25 dakikada doldurabiliyor.

Dünyanın ilk elektrikli hiper speedster modeli olan B95 modelinden sadece 10 adet üretileceğini söylemekte de yarar var. Performansının yanı sıra sınırlı sayıda üretilecek olması B95'in değerini bir kat daha artırıyor. Bu elektrikli hiper otomobili satın almak için koleksiyonerler şimdiden sıraya girerken, bu aracı satın almak için ise 4,8 milyon doları (130 milyon TL) gözden çıkarmaları gerekecek.

Pininfarina B95 Speedster, bu fiyat etiketi ile dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olma ünvanını da ele geçiriyor. Peki dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Pininfarina B95 Speedster hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.