Pinhani - Sakinleştim sözleri! 'Sakinleştim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Pinhani'nin yeni şarkısı Sakinleştim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pinhani - Sakinleştim sözleri nelerdir? Pinhani - Sakinleştim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Pinhani - Sakinleştim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Kaynakcı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
PİNHANİ - SAKİNLEŞTİM ŞARKI SÖZLERİ
Sakinleştim, tuz bastım yarama
Belki sonsuza kadar sustu yüreğim
Sakinleştim, yok, olmaz bi daha
Böyle resmine bakıp ordan severim
***
Deli deli bağırırken buldular beni
Bir odaya bir başıma koydular beni
Ama yine tehlikeli buldular beni
Öyle miyim?
***
Yatağıma yatmıştım, uyandırdılar
Hep içime atmıştım, utandırdılar
Deli gibi sevmiştim, zayıf sandılar
Öyle miyim?
***
Sakinleştim, tuz bastım yarama
Belki sonsuza kadar sustu yüreğim
Sakinleştim, yok, olmaz bi daha
Böyle resmine bakıp ordan severim
***
Sakinleştim akşamdan sabaha
Belki ders alır gönül, olmaz sebebim
Sakinleştim, yok, olmaz bi daha
Böyle resmine bakıp ordan severim