Pinhani - Sakinleştim sözleri! 'Sakinleştim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Pinhani'nin yeni şarkısı Sakinleştim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pinhani - Sakinleştim sözleri nelerdir? Pinhani - Sakinleştim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Pinhani - Sakinleştim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Kaynakcı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

PİNHANİ - SAKİNLEŞTİM ŞARKI SÖZLERİ

Sakinleştim, tuz bastım yarama

Belki sonsuza kadar sustu yüreğim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim

***

Deli deli bağırırken buldular beni

Bir odaya bir başıma koydular beni

Ama yine tehlikeli buldular beni

Öyle miyim?

***

Yatağıma yatmıştım, uyandırdılar

Hep içime atmıştım, utandırdılar

Deli gibi sevmiştim, zayıf sandılar

Öyle miyim?

***

Sakinleştim, tuz bastım yarama

Belki sonsuza kadar sustu yüreğim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim

***

Sakinleştim akşamdan sabaha

Belki ders alır gönül, olmaz sebebim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim