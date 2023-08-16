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Pinhani - Sakinleştim sözleri! 'Sakinleştim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Pinhani'nin yeni şarkısı Sakinleştim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pinhani - Sakinleştim sözleri nelerdir? Pinhani - Sakinleştim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Pinhani - Sakinleştim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Kaynakcı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

PİNHANİ - SAKİNLEŞTİM ŞARKI SÖZLERİ

Sakinleştim, tuz bastım yarama

Belki sonsuza kadar sustu yüreğim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim

***

Deli deli bağırırken buldular beni

Bir odaya bir başıma koydular beni

Ama yine tehlikeli buldular beni

Öyle miyim?

***

Yatağıma yatmıştım, uyandırdılar

Hep içime atmıştım, utandırdılar

Deli gibi sevmiştim, zayıf sandılar

Öyle miyim?

***

Sakinleştim, tuz bastım yarama

Belki sonsuza kadar sustu yüreğim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim

***

Sakinleştim akşamdan sabaha

Belki ders alır gönül, olmaz sebebim

Sakinleştim, yok, olmaz bi daha

Böyle resmine bakıp ordan severim

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