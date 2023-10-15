Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi 8 Kasım Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları denetledi ve Pınarhisar'ın daha modern bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi 8 Kasım Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın daha modern bir görünüme kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Ekiplerin Avren yolu bağlantısını tamamlandığını dile getiren Talay, yıl sonuna kadar tüm yolların yapımını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Atatürk Mahallesi ile merkeze bağlı Ahmetçe, Demircihalil, Yörükbayırı, Kapaklı, Erikler köyleri ve Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 16 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahmetçe, Demircihalil, Yörükbayırı, Kapaklı köyleri ile Atatürk Mahallesi'nde 09.00-16.00, Erikler köyü ve Yeni Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.